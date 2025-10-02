Empleados públicos solicitan incluir Bono de Guerra Económica en aguinaldos de fin de año

La Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep) planteó que el Bono de Guerra Económica otorgado por el Ejecutivo nacional sea considerado dentro del cálculo de los aguinaldos o bono de fin de año.

De acuerdo con Unión Radio, Antonio Suárez, presidente del gremio, explicó que el bono de US$120 mensuales representa el ingreso más importante para los trabajadores de la administración pública, tanto activos como jubilados. “Hemos solicitado reiteradamente que se ajuste conforme a los costos de bienes y servicios”, señaló.

El dirigente gremial subrayó que actualmente este ingreso no se incluye en los beneficios laborales, por lo que su incorporación al cálculo del aguinaldo significaría un aumento en los pagos que reciben los trabajadores.

Suárez recordó que, dado que el aguinaldo se calcula únicamente sobre el salario base y los días trabajados, el monto final resulta bajo, generando reclamos anuales de empleados y jubilados.

La propuesta cuenta con el respaldo de otros gremios de la administración pública y tiene como objetivo mejorar los ingresos de los trabajadores durante el mes de diciembre, indicó Suárez en entrevista con Unión Radio.