El dólar se eleva 1,05 % y alcanza los 212,48 bolívares este #23Oct

El tipo de cambio oficial del dólar en Venezuela registró un nuevo aumento este miércoles 22 de octubre, al cerrar en 212,48 bolívares por unidad, tras un incremento diario de 1,05 %, según el informe del Banco Central de Venezuela (BCV).

Aunque el alza fue levemente inferior a la de la jornada anterior, el movimiento se mantiene dentro del margen de ajuste que el BCV ha sostenido durante las últimas semanas para controlar la devaluación del bolívar, recoge Banca y Negocios.

En cuanto al euro, la divisa europea cerró en 246,68 bolívares, con un incremento de 1,09 %, lo que amplía la brecha entre ambas monedas a 16,10 %, la más alta de la semana.

Los precios en las mesas cambiarias bancarias oscilaron entre 211,09 y 212,44 bolívares por dólar para la compra, y entre 211,43 y 214,03 bolívares para la venta, reflejando un mercado con fuerte presión alcista, aunque con máximos ligeramente inferiores a los del día anterior.

Analistas financieros señalan que la demanda de divisas ha crecido significativamente, un comportamiento típico de los últimos meses del año por el aumento del consumo y las importaciones vinculadas a la temporada navideña.

Desde finales de 2024, el BCV mantiene una política de deslizamiento controlado del tipo de cambio, reduciendo el volumen de intervenciones cambiarias directas. No obstante, una parte importante de las transacciones en divisas dentro del país continúa realizándose mediante criptomonedas estables, especialmente Usdt (Tether), utilizadas por empresas y particulares como medio de pago y reserva de valor.

El dólar oficial acumula así una tendencia alcista sostenida durante los últimos meses, impulsada por la demanda de divisas y la limitada oferta en el mercado formal.