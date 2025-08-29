EE. UU. pretende dominar a Venezuela para hacerse del petróleo, dice comandante de la Milicia

La decisión de EE. UU. de desplegar buques de guerra en el Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, se corresponde con la política de dominio establecida por Washington contra los países, en el caso particular desde Venezuela, para hacerse de su petróleo, indicó en una entrevista con la Agencia Sputnik el comandante de la Milicia Bolivariana de esta nación caribeña, Orlando Romero.

Prácticamente lo que estamos viendo, ese carácter imperialista de los EE. UU. que pretende ser policía del mundo, dominar el mundo de acuerdo a sus intereses, sabemos que Venezuela guarda una cantidad de riquezas propias, naturales, entre las que te puedo destacar que somos el país con la reserva de petróleo pesado más grande del mundo, el objetivo de ellos es ese", indicó mayor general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

El Gobierno venezolano instó el jueves al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, a exigir a EE. UU. el cese de sus acciones hostiles contra el país caribeño, tras el despliegue de buques de guerra en la región sur del Caribe.

Caracas reiteró que esta acción de EE. UU. viola abiertamente el Tratado de Tlatelolco, que establece la desnuclearización de la región, así como la Carta de las Naciones Unidas.

Romero se refirió a la lucha contra el narcotráfico emprendida por EE. UU. en la región como una "excusa" para controlar a Venezuela y calificó el despliegue militar como "desmedido".

Bueno, sinceramente no sé, no entiendo, si van a contrarrestar al narcotráfico (con) el desmedido uso de poder, esas son embarcaciones o sistemas utilizados para guerras convencionales. No creo que sea necesario, en mi criterio personal, tener que movilizar una flota, unas flotillas, buques de guerra de alto rendimiento, de alto nivel para contrarrestar al narcotráfico", dijo.

El comandante de la Milicia enfatizó que EE. UU. ha agotado todos los mecanismos para tratar de derrocar al Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, y ante el fracaso de su política "no le queda de otra que tratar de imponerse por la fuerza".

¿Y cómo lo hacen? de una manera descarada, una descarada y una de una manera descarada y absurda, diciendo que aquí somos narcotraficantes, tildando a la Fuerza Armada narcotraficante, a nuestro comandante en jefe", añadió.

En ese sentido, Romero recordó que la Fanb ha derribado más de 400 aeronaves vinculadas al tráfico de drogas.

Es un país que ha demostrado una lucha incansable contra el narcotráfico, ya llevamos más de 50.000 kilos de cocaína decomisados, diferentes tipos de drogas decomisadas, más allá de las aeronaves, lo que representa que tenemos una firme lucha y una firme convicción contra el narcotráfico", indicó.

En respuesta al despliegue de los barcos estadounidenses en la región caribeña, Maduro llamó a los ciudadanos de su país a alistarse en la Milicia Bolivariana.

Sobre ello, el comandante reiteró que los venezolanos se han desplegado en los puntos establecidos por el Gobierno para alistarse en la Milicia, quinto componente de la Fanb, que cuenta con más de cuatro millones de integrantes.

El pueblo de Venezuela viene diciendo presente con la finalidad de alistarse para defender nuestra patria, ya que actualmente se encuentra amenazada de una manera sin precedentes, donde una potencia extranjera, sin formar parte de nuestra soberanía ni de nuestra historia, pretende irrumpir lo que más nos ha costado a nuestra paz y poner en riesgo nuestra integridad territorial y nuestra soberanía a nosotros", agregó.

La semana pasada, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que Trump está dispuesto a usar "todos los elementos de poder" para impedir que "las drogas inunden" EE. UU., tras confirmar el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela.

El despliegue se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas tras el anuncio a principios de agosto por parte de la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, de una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En febrero, EE. UU. designó a una serie de carteles de la droga como organizaciones terroristas globales, entre ellas Tren de Aragua, Cartel de Sinaloa, Cartel del Noreste, Carteles Unidos y MS-13.

En tanto, el Cartel de los Soles de Venezuela entró en la lista a finales de julio.