Edmundo pide "intervención internacional" contra "desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas" en Venezuela

El dirigente opositor Edmundo González Urrutia hizo este martes un llamado urgente a los jefes de Estado y de Gobierno de las naciones democráticas del mundo, para que se pronuncien contra las violaciones de derechos humanos que, según denunció, persisten en el país.

En un comunicado, González advirtió que en Venezuela "continúan las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y los actos de tortura", hechos que calificó como “un patrón de represión sistemática”, respaldándose en los informes de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU.

Cada caso representa no solo una tragedia personal, sino también una afrenta a la dignidad humana y a los principios universales que compartimos”, expresó.

González, reconocido como "presidente electo de Venezuela" por EE. UU. y otros países, vinculó la denuncia con su propia experiencia familiar, al relatar que su yerno permanece encarcelado “de manera injusta”, lo que —dijo— golpea a sus nietos y lo impulsa a solidarizarse con las familias de las víctimas.

Instó a la comunidad internacional a adoptar una posición “firme y coordinada” que exija el cese inmediato de las "desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias", garantice el acceso irrestricto de organismos de derechos humanos a los centros de detención y brinde protección a las víctimas y sus familias.

La historia enseña que el silencio y la indiferencia alimentan la impunidad. Venezuela necesita hoy la solidaridad activa de la comunidad internacional para detener estos crímenes y abrir paso a una transición pacífica hacia la democracia”, subrayó.

Afirmó que su compromiso es “servir de puente entre las víctimas y las instancias internacionales” y pidió que “no falte la voz” de los gobiernos democráticos en lo que definió como “un momento decisivo para el futuro de Venezuela”.