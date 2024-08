Edmundo González sobre citación de la Fiscalía: "Pretenden someterme a entrevista, precalificando delitos no cometidos"

Aunque no aclaró si pretende o no asistir a la citación del Ministerio Público, Edmundo González destacó que el Fiscal General " condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso". El representante de la MUD aseguró que la solución para los problemas del país "no está en la represión", sino en la verificación "internacional, independiente y confiable de las actas"