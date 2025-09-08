Edmundo González recuerda su salida forzada y reafirma compromiso con transición democrática venezolana

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, cumplió este domingo un año en el exilio y lo conmemoró con un balance que mezcla dolor, aprendizajes y compromiso político.

En un artículo publicado en El Mundo, relató su salida inesperada de Venezuela en un avión militar español, una operación que, según dijo, simbolizó la protección de los casi ocho millones de votos que lo eligieron como mandatario.

El dirigente reconoció que la distancia le ha permitido visibilizar internacionalmente la crisis venezolana, pero también ha supuesto un alto costo personal: la separación de su familia y la desaparición forzosa de su yerno Rafael, secuestrado por cuerpos de seguridad del Estado hace ocho meses.

González aseguró que España lo acogió con respeto y libertad, y que durante este año ha llevado la voz de los venezolanos a cancillerías, parlamentos y organismos internacionales, denunciando las violaciones de derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro.

Asimismo, destacó la coordinación con María Corina Machado para preparar una transición democrática, resaltando que el exilio “no ha sido reposo, sino movimiento constante”. Insistió en que no defiende un cargo personal, sino el mandato legítimo del pueblo venezolano.

“Cada día ha servido para fortalecer la legitimidad y preparar el regreso”, escribió, reafirmando que su lucha y la de millones de compatriotas dentro y fuera del país es por una Venezuela libre y democrática.