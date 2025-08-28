Edmundo González a la Fanb: “La verdadera lealtad no se mide en obediencia ciega"

El opositor Edmundo González Urrutia, lanzó este jueves un mensaje dirigido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), cuestionando la solidez del respaldo que mantiene hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Según el excandidato presidencial, las recientes demostraciones de apoyo al oficialismo podrían no reflejar el verdadero sentir dentro de los cuarteles.

“Los militares son leales hasta que dejan de serlo”, afirmó en un video difundido en sus redes sociales. González insinuó que, en privado, muchos efectivos podrían estar evaluando si vale la pena arriesgarse por un gobierno que, a su juicio, “solo busca aferrarse al poder”.

El opositor recurrió a un ejemplo histórico para ilustrar su mensaje, evocando la caída de Saddam Hussein en Irak. “Recuerdo ver a la Guardia Republicana proclamando que resistirían hasta el final, pero cuando comenzaron los ataques, ya estaban huyendo en interiores por las calles”, relató.

González también se refirió al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, ante el cual Maduro ha mostrado respaldo de la Fanb. Para el presidente electo, estas expresiones son “gestos de fachada” y no necesariamente reflejan una cohesión real en las filas castrenses.

Finalmente, llamó a los militares a priorizar la defensa de la nación sobre la obediencia a un liderazgo político: “La lealtad verdadera no está en proteger a un régimen, sino en resguardar la justicia, la libertad y el bienestar de nuestro pueblo”.