Dólar oficial roza los 200 bolívares y sufre un alza de 1,02 %

El Banco Central de Venezuela (BCV) dio a conocer que la tasa de cambio oficial del dólar será de 197,25 bolívares para este martes 14 de octubre, lo que deja un incremento de 1,02 % de la divisa al cierre de este lunes.

Esta variación se mantiene dentro del alza promedio diaria que ha reportado el dólar oficial en las últimas semanas que se ubica entre 1% y 1,2%, reseñó Banca y Negocios.

Por otra parte, la cotización oficial del euro, publicada por el BCV, será de 228,09 bolívares por unidad este martes 14 de octubre, tras registrar un alza interdiaria de 0,91 %, una desaceleración en contraste con el alza de 1,07 % reportada al cierre del día anterior.

En consecuencia, la diferencia entre la cotización del euro y el precio de la divisa estadounidense se ubicó en 15,63 %, una disminución leve frente a la brecha del día anterior.

En las mesas cambiarias de la banca, los precios para la compra oscilaron entre un mínimo de 194,49 y un máximo de 197,70 bolívares por dólar, mientras que para la venta se movieron entre 197,72 y 199,12 bolívares por unidad. Estos precios se mantuvieron estables en comparación con los del día anterior.

La reimposición de sanciones petroleras, por parte del gobierno de Estados Unidos, ha causado un impacto negativo en la oferta de divisas en el mercado interno, ya que, a finales de julio, el Departamento del Tesoro otorgó una licencia restringida que permite a Chevron operar en Venezuela y exportar petróleo a Estados Unidos, pero prohibió los pagos en cualquier moneda al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Para cumplir con estas normativas, las empresas mixtas en las que participa la energética estadounidense pagan las regalías e impuestos con petróleo en especie, lo que reduce efectivamente a un 50 % lo que Chevron puede exportar de los 240 mil barriles diarios de crudo que producen los proyectos, según una nota de Reuters.