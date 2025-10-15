El diario plural del Zulia


Dólar oficial en Venezuela alcanza los 201,46 bolívares según el Banco Central

El ente emisor también fijó el valor del euro en 230,45 bolívares. Las nuevas tasas regirán las operaciones cambiarias durante las próximas horas. El ajuste forma parte del monitoreo diario del mercado cambiario nacional
Redacción Versión Final
El Banco Central de Venezuela (BCV) informó este miércoles 15 de octubre que la tasa oficial del dólar se ubicó en 201,46 bolívares, según la más reciente actualización publicada en su sitio web.

Esta cifra representa una ligera variación respecto a la jornada anterior, reflejando los movimientos cotidianos del mercado cambiario nacional.

De igual manera, el BCV estableció el valor del euro en 230,45 bolívares, monto que servirá como referencia para las operaciones de divisas en el país durante las próximas horas.

El ajuste diario del tipo de cambio oficial forma parte del esquema de seguimiento que mantiene el ente emisor para regular el comportamiento de las principales monedas extranjeras en el sistema financiero venezolano.

