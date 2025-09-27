Dólar oficial aumentó un 5 % en la última semana y se acerca a los Bs. 200

El precio del dólar, publicado por el Banco Central de Venezuela este viernes con fecha vigente hasta el lunes 29 de septiembre, alcanzó los 175,65 bolívares.

Esto, como resultado de un incremento de 1,10 % en comparación con la jornada hábil precedente. Esta variación diaria es exactamente la misma que se produjo al cierre del jueves 25.

Por su parte, el euro, cuya tasa ha sido empleada por diversos comercios en Venezuela como “el nuevo dólar”, se cotizará hasta este lunes 29 de septiembre en 205,39 bolívares por unidad.

La moneda europea, cuyo valor es el mayor de todas las mencionadas a diario por el BCV, tuvo un alza interdiaria de 1,29 % y mantiene una diferencia de 16,93 % sobre el precio de la divisa estadounidense.

El diferencial entre las cotizaciones oficiales del dólar y el euro se desaceleró al cierre de este viernes 26 de septiembre.

En las mesas cambiarias de la banca, los precios para la compra oscilaron entre un mínimo de 173,73 y un máximo de 175,26 bolívares por dólar, mientras que para la venta se movieron entre 173,26 y 177,04 bolívares por unidad.

Hasta este viernes 26 de septiembre, el tipo de cambio oficial vigente, de acuerdo con la publicación del BCV, aumentó 5,03 % en comparación con la paridad vigente en la jornada hábil final de la semana anterior.