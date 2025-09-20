Dólar oficial acumula un alza de 220 % en lo que va de 2025

El precio oficial del dólar vigente para el lunes 22 de septiembre será de 166,58 bolívares por unidad, como resultado de un incremento de 0,71 % en comparación con el cierre de este viernes 19.

En comparación con la primera cotización del mes, cuando fue establecido en 148,44 bolívares, septiembre trajo consigo un aumento de 6 % en el precio de la divisa. No obstante, si se compara con la tasa de inicio de año, en enero 2025, la diferencia es abismal.

Para inicio de año el dólar BCV se posicionaba en 52,02 bolívares, mientras que, para este sábado y domingo 20 y 21 de septiembre está fijado en 166,58, lo que significa que ha sufrido un alza de 220 %.

Por su parte, el euro se cotizará el próximo lunes 22 de septiembre en 195,68 bolívares por unidad, debido a un alza interdiaria de 0,48 %, con una diferencia de 17,47% sobre el precio de la divisa estadounidense, de acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de Venezuela (BCV), al cierre de este 19 de septiembre, reseñó Banca y Negocios.

El diferencial entre las cotizaciones oficiales del dólar y el euro se redujo concretamente en 0,26 puntos al cierre de la jornada de este viernes, una situación que se registra por segundo día consecutivo.

El incremento del dólar oficial en comparación con el precio de la divisa estadounidense, al cierre de la semana pasada, es de 4,08 %.

En las mesas cambiarias de la banca, los precios para la compra oscilaron entre un mínimo de 165 y un máximo de 168,28 bolívares por dólar, mientras que para la venta se movieron entre 165,09 y 167,98 bolívares por unidad.

La cotización oficial de la divisa estadounidense acumula un incremento prácticamente constante a lo largo de los últimos meses, producto de la amplia demanda por la moneda norteamericana que ha sido atendida parcialmente a través de las intervenciones cambiarias que el ente emisor liquida a través de las entidades financieras.