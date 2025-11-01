Dólar oficial abre noviembre con un alza de 25 % en el último mes

El precio oficial del dólar inicia el mes de noviembre en 223,96 bolívares luego de aumentar, al cierre de este 31 de octubre, en un mínimo 0,14 % en comparación de la jornada anterior, uno de los incrementos diarios más bajos en lo que va de año.

En la última semana reportada, la cotización de la divisa norteamericana subió 4,30%, lo que significa que el promedio diario de incremento fue de 0,86%.

Con este resultado, hasta la cotización vigente este 31 de octubre, la divisa estadounidense aumentó 25,92 % en comparación con la paridad de la última jornada del mes de septiembre, pero si se compara el precio valor del primer día del mes, el dólar oficial arrancará noviembre con un valor superior en 24,82 % al del primero de octubre, debido a la ralentización con la que cerró el mercado en los últimos días.

Por su parte, el valor del euro cerró octubre en 258,15 bolívares por unidad, con un sorprendente descenso de -0,26 % en contraste con la jornada precedente, razón por la cual la diferencia entre la moneda estadounidense y la europea, al cierre de octubre, se ubicó en 15,26 %, ligeramente inferior a la brecha del día anterior.

El comportamiento del mercado de divisas este 31 de octubre marca un hito, ya que la variación diaria del dólar retrocedió a los incrementos previos a octubre de 2024.

En las mesas cambiarias de la banca las cotizaciones del dólar durante este 30 de octubre oscilaron entre un mínimo de 220,63 y 227,52 bolívares por unidad para la compra mientras que los precios para la venta se movieron entre 220,81 y 227,81 bolívares, de acuerdo con los datos publicados por el ente emisor.

Las cotizaciones para la venta de la divisa norteamericana bajaron -0,14 % en el caso de la mínima, al tiempo que la máxima se contrajo -0,36 %.

En cuanto a la intervención cambiaria, se estima que el Banco Central de Venezuela (BCV) vendió a los bancos durante octubre unos 170 millones de dólares, una cifra superior en 61,90 % en comparación con el mes de septiembre, un período cuando el ente emisor colocó en el sistema financiero 105 millones, la menor cifra mensual en lo que va de año.