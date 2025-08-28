Dólar cierra en Bs. 147,08: ha aumentado aproximadamente un 18 % en agosto

Tras las operaciones diarias de las mesas de cambio entre las entidades bancarias participantes, el dólar cerró este jueves 28 de mayo en Bs. 147,08, con un aumento de Bs. 1,34 respecto al día anterior.

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó sobre la cotización de la divisa estadounidense a través de su página web.

La moneda norteamericana ha experimentado un considerable aumento en el transcurso de la semana. Ha ganado Bs. 5.20 bolívares desde el lunes.

Durante el mes, el dólar se ha incrementado en aproximadamente un 18 por ciento. Ha subido Bs. 21,66 desde el primero de agosto, de acuerdo con los registros del BCV sobre la divisa extranjera.

A pesar de esta cotización oficial, algunos comercios venezolanos y zulianos han optado por vender sus productos a una tasa superior, si bien desde mayo el Gobierno aplicó medidas para impedir la difusión de información sobre el dólar paralelo, a través de las redes sociales.

Ya el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, anunció medidas para atacar el uso especulativo de la moneda de EE. UU. en comercios ubicados en el centro de la ciudad.

La Alcaldía, señaló Di Martino, se está haciendo cargo de denuncias sobre el abuso en el precio de la divisa estadounidense en algunos comercios del mercado Las Pulgas, que expenden productos a una tasa mayor a la establecida por el organismo emisor.