Diosdado sobre Congreso del Psuv: Uno de los temas principales es la transición al pueblo en armas

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, informó este lunes 8 de septiembre que el Congreso de la organización, cuya plenaria se celebrará el próximo jueves 11 de septiembre, se encargará de preparar los documentos de organización y de las nuevas tareas por venir.

Cabello señaló que el viernes 12 de septiembre se reunirá la Juventud del Psuv, mientras que durante el fin de semana se recibirán las propuestas que los miembros de base presenten para esta nueva etapa del país, reseñó El Universal.

Una nueva etapa que nos obliga a tomar previsiones, prepararnos, tener las vacunas y anticuerpos listos para esta batalla”, afirmó, señalando que uno de los temas principales será la transición al pueblo en armas y a la lucha armada.

Milicias comunales y seguridad

El dirigente reafirmó que estas acciones se realizan con el objetivo de preservar la paz en todo el territorio nacional. Asimismo, destacó que desde el partido están sumados a la tarea de las milicias comunales.

Somos un eslabón más en la organización popular de un pueblo en arma”, aseguró.

Cabello recordó además la instrucción del presidente Nicolás Maduro para la activación de las 5.336 unidades de milicianos comunales y el despliegue de 25 mil hombres y mujeres a través de las Urras en la Zona de Paz número 1 y la región nororiental del país.