Diosdado sobre “amenazas” estadounidenses: “Lo que siempre han intentado es un cambio de régimen”

El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, hizo mención del reciente ataque realizado por Estados Unidos a una lancha que trasladaba droga por el mar Caribe y, de acuerdo con el reporte del secretario de Estado, Marco Rubio, provenía de Venezuela.

“Lo último que se inventaron fue un ataque”, dijo Cabello, quien cuestionó la autenticidad de las imágenes mostradas por el Gobierno de Trump. “No está claro, no explicaron nada, además anuncian pomposamente haber asesinado a 11 personas. ¿Y el derecho a la defensa? Aquí hay cosas que no están claras”, apuntó.

Calificó como “invento” la neutralización de la embarcación, y aseguró que los señalamientos al Gobierno venezolano por el cártel de los Soles también son “ficción”. “Cuando uno va a meter un embuste tiene que cuidar los detalles”, agregó en forma de burla.

"¿Por qué si ellos estaban desplegados contra el Cártel de los soles dijeron que eran del Tren de Aragua? Cuesta mucho que el mundo crea que Venezuela es un narco estado. Hicieron fiesta los voceros de la derecha con el ataque, ¡pajú*s!", manifestó.

Afirmó que "están metiéndole una coba a la gente, ahora le dicen fake news". "Desde que llegó Chávez nos han acusado de cuantas cosas han podido. Primero, el Tren de Aragua, no pudieron con lo del Tren de Aragua y ahora sacaron el cártel de los Soles. ¡Netflix! ¡Se inventaron una película!”

Y agregó: “les hemos demostrado con informes de la ONU, que amigos nuestros no son, donde dice que Venezuela es libre de cultivo, de laboratorios y el tránsito es casi inexistente, que son las tres condiciones para que haya narcoestado: produce, procesa, trafica”.

Destacó que, a su juicio, Estados Unidos tiene intenciones políticas con su despliegue por aguas cercanas al país petrolero.

“Si quieren combatir la droga, váyanse para el Pacífico, no es por este lado. Aquí en Venezuela nosotros sí estamos dando una lucha real contra las drogas (…) Hay un trasfondo, el trasfondo es uno que ellos no han querido asumir, pero lo que siempre han intentado es un cambio de régimen, salir de la revolución bolivariana con mentiras, con fake news”, afirmó Diosdado.