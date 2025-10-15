Diosdado lideró ejercicios de Defensa Integral en Caracas y Miranda: “No nos vamos a atrincherar”

El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, lideró este miércoles un importante despliegue de los Órganos de Defensa Integral (Oddi) en los estados Miranda y Distrito Capital, como parte de los ejercicios militares organizados bajo el plan Independencia 200. Esta acción responde a la presencia de buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe y tiene como objetivo reforzar la seguridad y la defensa integral de Venezuela.

Los ejercicios, realizados desde el Gran Muro de Petare, buscan evaluar y mejorar los procedimientos de coordinación entre las comunidades y los organismos de seguridad del país, con el fin de asegurar la defensa de la nación. Cabello destacó que la defensa integral de Venezuela no se limita a una postura pasiva, sino que promueve una "resistencia activa y prolongada" y una "ofensiva permanente", asegurando que la nación esté siempre preparada para cualquier amenaza externa, recoge Unión Radio.

En el marco de estos ejercicios, los Oddi tienen la responsabilidad de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y la protección de los bienes de la empresa privada. Además, Cabello enfatizó que el plan incluye 27 tareas específicas asignadas por el gobierno para preservar el orden y el bienestar del país.

Por su parte, el gobernador de Miranda, Elio Serrano, explicó que los ejercicios se están llevando a cabo simultáneamente en todos los municipios del estado, que incluye el Área Metropolitana de Caracas. Serrano subrayó que la región es clave para el funcionamiento de varios servicios esenciales, como el suministro de electricidad, agua y gasolina, debido a la ubicación de infraestructuras estratégicas como subestaciones eléctricas y plantas de llenado de combustible.

En Caracas, la alcaldesa Carmen Meléndez también participó en el inicio de estos ejercicios. Meléndez indicó que las operaciones se centran en preservar la seguridad de la ciudad, con un enfoque especial en el resguardo de instalaciones estratégicas como las plantas de electricidad, estaciones de rebombeo de agua, plantas de gas y redes de telecomunicaciones.

Además de la seguridad territorial, la alcaldesa mencionó que el despliegue incluye operaciones de mantenimiento del orden público, en colaboración con los cuerpos de seguridad ciudadana, Protección Civil, los Bomberos de Caracas y la Policía Municipal. La gestión de servicios públicos también será prioritaria, con la supervisión de la distribución de alimentos, medicamentos y la operatividad de los hospitales y sistemas de transporte.

Este esfuerzo conjunto entre las autoridades locales, regionales y nacionales tiene como objetivo asegurar que Venezuela continúe funcionando sin interrupciones, a la vez que se refuerza la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia externa.