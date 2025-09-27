Diosdado lidera simulacros de desastres naturales: “Debemos estar preparados para responder"

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, hizo parte del Simulacro ante Desastres y Conflictos Armados realizado este sábado en el estado Miranda, donde instó a los órganos de seguridad a “estar preparados” y “prevenidos” ante eventos naturales.

"En todo caso, bien sea un accidente fortuito o provocado, nosotros debemos estar preparados para responder", enfatizó Cabello.

En este sentido, resaltó que "es distinto un incendio de material de madera a un incendio donde explotó una bombona. Es distinto un incendio provocado por material explosivo que ocurre, por ejemplo, la pólvora genera fuego en su explosión y genera luego un incendio. El Pueblo debe, en estas tareas iniciales, diferenciar las medidas de prevención, no siempre son las mismas para cualquier evento".

“Nos preparamos para eso, para que si mañana hay un evento provocado para hacerle daño al Pueblo, nosotros seamos capaces de reaccionar con firmeza, con nervios controlados, porque esa es otra de las cosas que ocurre", resaltó durante el simulacro.

Asimismo, destacó la necesidad de formar en las aulas a los niños en esta materia y agregó que “nosotros queremos, ahora, que el Pueblo se empodere de esas técnicas, tenemos expertos en Protección Civil, tenemos expertos en los bomberos, tenemos expertos en organismos del Estado, en los los cuerpos policiales, en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que han salido a compartirlo (el conocimiento) con el Pueblo, para que el Pueblo vaya aprendiendo”.

El simulacro, realizado a nivel nacional, busca “preparar” a los organismos de seguridad para dar respuestas eficaces ante posibles escenarios como los recientes sismos registrados en el occidente del país.