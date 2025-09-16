Diosdado: “Defenderemos a Venezuela contra quien sea, cuando sea y como sea”

El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, mencionó las tensiones en el Caribe con Estados Unidos en su rueda de prensa de este lunes, donde insistió en calificar el despliegue militar en aguas cercanas a Venezuela como “provocaciones”.

“Defenderemos a Venezuela contra quien sea, cuando sea y como sea”, dijo Cabello.

El también Secretario General del Psuv apuntó que "las falsas narrativas de Estados Unidos contra nuestro país no ayudan a una relación", esto, en sintonía con el nuevo mensaje de Nicolás Maduro este lunes, cuando afirmó que las comunicaciones con el Gobierno de Trump ya estaban descartadas.

“El pueblo de Venezuela es complicado y altamente nocivo para los que se meten con ellos, es de acción prolongada, de largo aliento. El que crea q se va meter con Venezuela y la cosa terminará en un día está haciendo mal los cálculos", enfatizó el número dos del chavismo.

Por otra parte, el Ministro repudió el asalto, por parte de militares estadounidense de una embarcación pesquera en aguas jurisdiccionales de Venezuela. "Abordaron un barco como lo hacen los piratas, para sembrarle drogas a los pescadores. No pudieron porque los pescadores picaron adelante y grabaron. Un falso positivo contra nuestro país", señaló.

“Venezuela no se detiene. Es un país en paz, estamos trabajando en paz para garantizar la tranquilidad, más allá de las amenazas del mundo”, agregó.