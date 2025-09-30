Diosdado Cabello resalta preparación cívico-militar y aborda situación de la oposición venezolana

El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, criticó este martes a la oposición, a la que describió como “vendepatria, traidores y cobardes”, durante un acto de adecuación de los Cuadrantes de Paz en el estado Yaracuy.

Cabello afirmó que estos sectores están “muy reducidos”, pero advirtió que "todavía mantienen capacidad de causar daño al país". Reiteró que el chavismo permanece preparado "ante cualquier intento de agresión contra Venezuela" y enfatizó la importancia de la unión cívico-militar para mantener la paz.

“Venezuela es una tierra de guerreros y guerreras históricas. El pueblo y los cuarteles deben ir de la mano”, subrayó, recordando la reciente convocatoria ciudadana para defender la soberanía, calificada por él como “extraordinariamente hermosa y edificante”.

Respecto a los Cuadrantes de Paz, explicó que cada unidad contará con motocicletas, patrullas por cada cuatro cuadrantes y teléfonos celulares para comunicación directa con Protección Civil, Guardia Nacional, Cicpc y otros organismos. Además, anunció la creación del sistema de emergencias Ven911 en la entidad y agradeció al gobernador Leonardo Intoci por la entrega de vehículos a los cuerpos de seguridad.

Finalmente, Cabello pidió a los policías acercarse a la población: “Cuando nuestro pueblo vea una patrulla debe decir: ahí están mis amigos, ahí están los míos. Los funcionarios deben ganarse esa confianza. Antes la gente salía corriendo; hoy debe sentirse protegida”.