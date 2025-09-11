Diosdado Cabello advierte: "Llegó la hora de la guerra revolucionaria en Venezuela"

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó este jueves 11 de septiembre que “llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso”, en referencia a Estados Unidos.

Durante Plenaria del Congreso Extraordinario del Psuv - Jpsuv 2025 transmitida por Venezolana de Televisión, el dirigente chavista señaló que Washington mantiene un despliegue militar en el mar Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico, lo que Caracas considera un intento de propiciar un “cambio de gobierno”.

Este partido debe revisar inmediatamente todas las formas más allá de lo que ya existe. Nadie puede subestimar a ese enemigo; nadie debe sobrestimarlo tampoco. Son derrotables, ellos lo saben”, sostuvo Cabello.

El alto funcionario llamó a la militancia oficialista a reforzar la unidad y la preparación para enfrentar lo que calificó como una amenaza directa contra la soberanía nacional.