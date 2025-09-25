Diosdado Cabello acusa a EE. UU. de usar "fake news" para justificar agresiones contra Venezuela

El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, afirmó este miércoles que Venezuela continúa movilizándose y preparándose frente a las amenazas externas que, a su juicio, persisten bajo nuevas formas desde el gobierno de Estados Unidos.

Durante la transmisión de su programa televisivo Con el Mazo Dando, Cabello denunció que el "imperio norteamericano" recurre constantemente a la manipulación mediática como herramienta para justificar agresiones políticas, económicas e incluso militares. “Construyen un relato basado en falsedades, y a partir de allí van escalando sus acciones”, advirtió.

Según el dirigente oficialista, existe un patrón histórico en la actuación de Washington, donde la desinformación cumple un papel central en la justificación de intervenciones internacionales. En este sentido, recordó casos emblemáticos como las guerras en Vietnam, Libia, Siria e Irak, donde, señaló, la narrativa hegemónica se sustentó en pruebas falsas o fabricadas. "Todo lo han armado sobre mentiras, sobre cobas", sentenció.

Frente a este escenario, aseguró que el Estado venezolano no ha permanecido pasivo. Por el contrario, enfatizó que el país se encuentra en constante preparación y fortalecimiento institucional, guiado por los principios establecidos en la Constitución Bolivariana, particularmente aquellos referidos a la defensa integral de la Nación. Cabello subrayó que esta tarea no recae únicamente en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), sino que es una responsabilidad compartida por toda la ciudadanía.