Diosdado Cabello a María Corina: "Si a nosotros nos aprietan nosotros la apretamos"

El ministro de Interior Diosdado Cabello, emitió una fuerte crítica a la líder opositora María Corina Machado, quien expresó su apoyo a las medidas adoptadas por la administración del expresidente estadounidense Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo el despliegue del Comando Sur en aguas del Caribe.

En una declaración en su programa semanal, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Cabello lanzó una advertencia directa.

"Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos", afirmó Cabello, sugiriendo que cualquier agresión hacia el gobierno venezolano desde el exterior podría repercutir directamente en la oposición.

Y subrayó: “A buen entendedor, pocas palabras. (...) No vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos, no, eso no existe”.

La declaración de Cabello manifiesta la postura del oficialismo en un contexto de creciente presión tanto a nivel interno como externo.