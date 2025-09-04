El diario plural del Zulia


Diosdado Cabello a María Corina: "Si a nosotros nos aprietan nosotros la apretamos"

“A buen entendedor, pocas palabras. (...) No vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos, no, eso no existe”.
Política y DineroVF Home
Redacción Versión Final
@VersionFinal Agencias

El ministro de Interior Diosdado Cabello, emitió una fuerte crítica a la líder opositora María Corina Machado, quien expresó su apoyo a las medidas adoptadas por la administración del expresidente estadounidense Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo el despliegue del Comando Sur en aguas del Caribe.

En una declaración en su programa semanal, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Cabello lanzó una advertencia directa.

"Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos", afirmó Cabello, sugiriendo que cualquier agresión hacia el gobierno venezolano desde el exterior podría repercutir directamente en la oposición.

Y subrayó: “A buen entendedor, pocas palabras. (...) No vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos, no, eso no existe”.

La declaración de Cabello manifiesta la postura del oficialismo en un contexto de creciente presión tanto a nivel interno como externo.

Siga leyendo
Lea también

Trump dice que Elon Musk es un genio problemático y hace una predicción sobre su…

Irfaan Ali se proclama ganador en elecciones de Guyana: ¿Aumentarán las tensiones con…

Alcaldía y Fedecámaras Zulia acuerdan alianzas para incentivar la economía de…

Violencia en el cierre de campaña de Javier Milei por las legislativas del domingo

Comentarios
Cargando...