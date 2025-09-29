Diosdado asegura que informes de la ONU sobre Venezuela son “mentiras” y responsabiliza a MCM

El secretario del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, arremetió este lunes contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la que calificó de “organización esclavizada” que actúa en función de los intereses de Estados Unidos.

Son unos manipuladores, jamás se van a pronunciar sobre lo que hace Estados Unidos, porque el que les paga es Estados Unidos (…) debería soltarse las amarras, es una organización esclavizada”, afirmó durante una rueda de prensa del Psuv.

Cabello desestimó además los informes de la ONU sobre la situación venezolana y sobre la detención de niños en el país caribeño, a los que tildó de “pura coba”.

Son informes que les pasa la señora María Machado en su locura y ellos los reproducen y lo dan por cierto. Entonces, claro, cuando usted les reclama, es que dicen ‘ustedes no lo dejan entrar para ver si es verdad’. ¿Entonces, por qué lo sacan?”, cuestionó.

El dirigente oficialista sostuvo que la ONU “tiene dueño” y actúa según sus intereses, citando como ejemplo los reiterados llamados de varios países para levantar el bloqueo a Cuba, sin resultados, y la reciente sanción contra una fiscal por pedir una investigación al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.