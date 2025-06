Diosdado anuncia nueva incautación de armas provenientes de Trinidad y Tobago

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, detalló este miércoles en su programa Con el mazo dando que Venezuela incautó otro lote de armas, y, aseguró, parte de estas son provenientes de Trinidad y Tobago.

“Nosotros anunciamos un operativo. Ayer agarraron otro lote de armas en un sitio en el oriente de Venezuela, parte de estas armas que están trayendo desde Trinidad”, aseguró Cabello.

El número dos del chavismo cuestionó que la isla haya defendido al ciudadano que recientemente fue detenido en el país.

“Cuando uno llega y dice mira, está ocurriendo esto, ellos se sienten ofendidos y dicen no, aquí no está pasando nada. ¿Cómo que no está pasando nada? Si uno de los detenidos es trinitario, y confiesa que las armas vienen de allá, y uno no dice las intenciones de lo que iban a hacer con las armas para no caer en detalles”, expuso el Ministro.

Y enfatizó: “¿Detrás de eso quién está? El narcoparamilitarismo y la política opositora en Venezuela”.

Vale recordar que, el pasado miércoles 4 de junio, Cabello informó la detención de un ciudadano de Trinidad y Tobago, a quien calificó de “mercenario” y vinculó como parte de un “grupo terrorista”.

“Hoy fue capturado un ciudadano de origen trinitario (trinitense). No solo son colombianos los que están entrando por Trinidad. También están entrando mercenarios de Trinidad. Está detenido, a buen resguardo, respetándole sus derechos humanos y son parte de un grupo de terroristas que quería entrar a Venezuela”, aseguró el 4 de junio.

Sin embargo, este lunes, 9 de junio, El ministro de Asuntos Exteriores trinitense, Sean Sobers, se reunió con el embajador de Venezuela en Trinidad y Tobago Álvaro Sánchez para acordar “abrir canales diplomáticos”, después de que el gobierno venezolano afirmara la semana pasada que un “grupo de terroristas” intentó ingresar a su país desde la nación vecina.