Diosdado anuncia despliegue de 15 mil efectivos en Zulia y Táchira para "reforzar lucha contra narcotráfico"

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció que el presidente Nicolás Maduro ordenó el despliegue de 15 mil efectivos en Zulia y Táchira, en una primera fase, para "reforzar la lucha contra narcotráfico".

Ese número de hombres y mujeres reforzará a quienes han mantenido actividades en la Operación Relámpago del Catatumbo, que se ha ejecutado en la región zuliana y ahora se ha extendido hacia la entidad tachirense, agregó Cabello, durante una rueda de prensa realizada este lunes.

Estos 15 mil funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y de cuerpos policiales tendrán el acompañamiento de medios "aéreos, fluviales, drones y equipos tácticos" para asegurar el resguardo del territorio, precisó el ministro.

Además hizo referencia a cifras de la ONU sobre el tráfico de sustancias y estupefacientes y psicotrópicas. En este sentido, destacó que Colombia produce 1.670 toneladas de cocaína y 450 toneladas de marihuana, para un total de 2.120 toneladas.

El 87 % de esa droga producida en Colombia sale por el Pacífico, refirió Cabello, siempre según la ONU.

Por Colombia, Ecuador y Perú salen 1.845 toneladas ilícitas, que es el 87 % al que el funcionario hace alusión.

Continuando con los números del organismo global, Cabello detalló que un ocho por ciento de esa droga (169 toneladas) sale por el Caribe, por la Guajira colombiana. "Solo un 5 % intenta salir por el Caribe venezolano", afirmó.

Dijo que han sido destruidos campamentos de droga en Zulia, Delta Amacuro, Falcón, Táchira, "por eso que el 87 % de la droga sale por el Pacífico".

Otros números

Según Cabello, se ha destruido 10 campamentos en los últimos días, cinco laboratorios, 28 estructuras logísticas, seis astilleros, se ha incautado 52.769 kilos de droga y más de 153 mil kilos de precursores de drogas, además 92 pistas clandestinas han sido destruidas.

También se ha decomisado detonantes, armas cortas, largas, cargadores, cartuchos, fábricas de cartuchos, se han detenido más de seis mil personas (6.248), 94 embarcaciones, cinco semisumergibles, 80 motores de alta potencia, resaltó.

En esa "lucha contra el narcotráfico", hasta jueces y funcionarios del Ministerio Público han sido detenidos en el Zulia en operaciones anteriores, puntualizó Cabello.