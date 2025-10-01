Diosdado a EE. UU.: “Nosotros seguiremos activos a ver quién resiste más”

El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que el país está en una "guerra de resistencia prolongada" en contra de Estados Unidos, asegurando que el chavismo "está listo" para "ganarle" debido a la "organización" social-policial-militar.

“Afortunadamente, aquí en Venezuela lo que hemos conseguido es una gran fortaleza, una gran unidad como en pocos momentos. Unidad de la fuerza armada, fuerzas policiales, partidos políticos, del pueblo en la calle. Todo el mundo pendiente, en la calle. Nosotros seguiremos activos a ver quién resiste más. Una guerra de resistencia prolongada", dijo Cabello durante su programa Con el mazo dando.

Asimismo, rechazó el "ataque" contra la Fuerza Armada y sociedad que participa en los entrenamientos para la defensa del territorio en caso de “invasión”.

"Lo que quieren es perturbar al venezolano, que no tengamos paz ni en la casa. No dejen que nos dañen la paz. Este pueblo es alegre por naturaleza y ellos no lo entienden".

Por otro lado, reiteró sus acusaciones contra María Corina Machado, afirmando que "grupos extremistas" intenten "evitar" la canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen

Rendiles. "Es gente amargada", comentó.

El pasado miércoles, 24 de septiembre, Cabello también acusó a Machado de colaborar con supuestos grupos para planear atentados durante la canonización de los santos venezolanos, programada para este 19 de octubre.

“Cori ha aumentado su nivel de perversidad, está trabajando con varios grupos del narcotráfico para crear un hecho de conmoción en el país”, aseveró Cabello.

Asimismo, señaló que los planes incluyen supuestamente desde granadas y explosivos y francotiradores.

Además, indicó que, si la líder del movimiento Vente Venezuela, “no logra su objetivo, tiene pensado salir del país entre el 20 y el 27 de octubre”.