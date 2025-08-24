“Dios no se muda”: Vanessa Linares celebra excarcelación de Rafael Ramírez

Vanessa Linares de Ramírez, esposa del exalcalde de Maracaibo Rafael Ramírez, compartió en su cuenta de instagram el emblemático lema “Dios no se muda” apenas se conoció la noticia de su medida sustitutiva de privación de libertad.

Desde el pasado 1 de octubre, Linares ha sido una incansable defensora de la libertad de su marido y del equipo administrativo detenido, liderando rezos y convocando al apoyo de la comunidad marabina. Sus palabras, publicadas en los primeros minutos del domingo, reflejan tanto un mensaje de fe como un signo de esperanza tras más de 10 meses de incertidumbre.

Rafael Ramírez, quien desde diciembre de 2021 ejercía como alcalde de Maracaibo, fue detenido el 1 de octubre de 2024 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en su despacho municipal, junto a otros funcionarios, entre ellos el director de Seguridad Ciudadana y miembros de su equipo.

La detención generó preocupación en diversos sectores: Primero Justicia calificó el hecho como arbitrario y exigió su liberación inmediata, mientras organizaciones de derechos humanos alertaron sobre posibles violaciones al debido proceso. En enero de 2025, el caso cumplió 100 días en prisión, lo que intensificó las críticas en torno a la politización del sistema judicial venezolano.

La decisión judicial que otorga detención domiciliaria a Rafael Ramírez fue recibida por su esposa, Vanessa Linares, como un motivo de alivio y esperanza. La medida representa un cambio significativo en el ámbito familiar, particularmente para su hija menor, y al mismo tiempo refuerza el lema “Dios no se muda”, expresión con la que Linares ha sostenido públicamente su fe durante el proceso de detención.