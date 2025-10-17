Detienen en Lara a estudiante de Comunicación Social, a su madre y su hermano

Organizaciones sociales y gremiales denunciaron la detención del estudiante de Comunicación Social, Omario Castellanos, su hermano José Castellanos y su madre, Blanca Guerrero, en un operativo realizado en su vivienda ubicada al oeste de Barquisimeto, estado Lara.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), la aprehensión ocurrió el jueves 16 de octubre. Omario Castellanos culminó recientemente su carga académica en la Universidad Yacambú y se encuentra a la espera de su título profesional. Además, trabaja en el medio digital Soy Larense.

Por su parte, la organización Jóvenes con Venezuela denunció que se desconoce el paradero de los tres detenidos y exigió su liberación inmediata.

Una familia completa desaparecida por pensar distinto. Una madre y sus hijos arrancados de su hogar”, expresó el movimiento juvenil en un comunicado difundido en redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información oficial sobre el caso ni las causas de la detención.