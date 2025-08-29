Desmienten detención del general Néstor Reverol

Fuentes allegadas al círculo de confianza del general en jefe (GNB) y expresidente de Corpozulia, Néstor Reverol, se comunicaron con Versión Final la noche de este jueves 28 de agosto para desmentir categóricamente su detención, tal y como aseguraron los periodistas Miguel Ángel Rodríguez, Ibeyise Pacheco y Eduardo Menoni.

Los allegados al también exministro de Interior y Justicia y Paz y exministro de Energía Eléctrica aseguraron que él se encuentra en total libertad y durante todo este jueves 28 de agosto estuvo en la ciudad de Caracas, incluso en reuniones en la Presidencia de la República.

"Es falso lo de su arresto, en ningún momento ha sido detenido y no ha estado bajo investigación. Él sigue trabajando por el bienestar y la paz del país", precisó la fuente.

Al general se le vio muy activo a través de publicaciones en historias en sus redes sociales, compartiendo mensajes en apoyo a la defensa nacional ante la amenaza militar por parte del gobierno de los Estados Unidos, y en referencia al Segundo Curso de Operaciones Revolucionarias, liderado por el presidente Nicolás Maduro.

El pasado 14 de agosto, Reverol entregó la presidencia de Corpozulia a Francisco Ameliach y agradeció a los zulianos y al Presidente Nicolás Maduro, "por el acompañamiento y la confianza para alcanzar los objetivos encomendados".