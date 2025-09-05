Designado Carlos Colina como Director Regional del Consejo Federal de Gobierno

El Consejo Federal de Gobierno tiene nuevo director, el joven Carlos Colina, quien tendrá la importante responsabilidad de coordinar y planificar las políticas y acciones para el proceso de transferencia de competencias del gobierno nacional a los estados, municipios y consejos comunales.

El nombramiento fue entregado por el director general de la Alcaldía bolivariana de Maracaibo, Arnoldo Olivares, quien destacó las capacidades de Carlos Colina para ejercer la responsabilidad asignada. “Orgulloso de entregarle a Carlos, vi toda su formación, su crecimiento y sé que lo va a hacer bien, con un extraordinario grupo de jóvenes que conocen bien la dinámica del Consejo Federal de Gobierno y que lo van a ayudar a hacer ese trabajo”.

Carlos Colina agradeció a Dios primeramente y al director general Arnoldo Olivares “como padre, como maestro, el trabajo sigue adelante con esta familia, con estos compañeros, con estos amigos, compañeros del equipo municipal, pero sobre todo con el equipo del Partido Socialista Unido de Venezuela, que vamos a seguir con la misma bandera, tenemos los cuatro niveles de gobierno, tenemos al presidente Nicolás Maduro, al gobernador el tawala Luis Caldera, el alcalde Giancarlo Di Martino y la consigna es ¡comuna o nada!”.

Colina destacó que recibe la Dirección Regional del Consejo Federal de Gobierno de parte de Arnoldo Olivares. “camarada, hermano, a quien felicitamos por su gestión. Hoy nos comprometemos más que nunca a seguir impulsando el Poder Popular en el estado Zulia siempre junto al Pueblo”.

El joven Carlos Colina tiene también la importante responsabilidad de realizar el seguimiento y evaluación de los proyectos, su progreso y resultados del proceso descentralizador, así como apoyar al Ejecutivo Nacional en la formulación del plan de desarrollo institucional en coordinación con los órganos y entes competentes de los distintos niveles territoriales de Gobierno, entre otras funciones.