Denuncian retención de gerente de Amnistía Internacional en Caracas

Este jueves la ONG Amnistía Internacional reportó la detención de Manuel Finol, activista de derechos humanos del organismo en el aeropuerto de Maiquetía.

Finol, quien ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos y la justicia social, fue retenido por la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dcgim) bajo circunstancias que han generado gran preocupación entre la comunidad internacional y defensores de los derechos humanos.

El activista es miembro de Amnistía Internacional durante muchos años, donde ha velado por la libertad de expresión, la protección de los derechos fundamentales y la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en diversas partes del mundo. Su trabajo ha sido vital para la visibilización de numerosos casos de represión y abusos cometidos contra aquellos que defienden la justicia y la libertad.

La ONG hizo un llamado urgente a las autoridades venezolanas para que liberen a Finol de manera inmediata y sin condiciones, y pongan fin a esta situcaión que atenta contra los principios de justicia y dignidad humana.

La organización resaltó la trayectoria de Finol tanto en el ámbito artístico como en la defensa de los derechos humanos en Venezuela, y remarcó la urgencia de su liberación ante la falta de información oficial sobre los motivos de la retención