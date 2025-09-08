Denuncian “puerta giratoria” de detenciones en Venezuela con 13 aprehensiones de opositores

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, denunció este lunes que, a pocas semanas de la excarcelación de 13 ciudadanos y dirigentes opositores, realizado el pasado 24 de agosto, las detenciones no han cesado.

Aseguran que, en solo dos semanas han registrado el encarcelamiento de 13 nuevos presos políticos.

“Maduro sigue aplicando la puerta giratoria. Tras la excarcelación de un grupo de presos políticos, durante los últimos días se generó una nueva ola represiva que dejó como resultado a más de 10 personas secuestradas”, detallaron en su cuenta de la red social X.

Enumeraron a las personas que apresaron, la mayoría de la formación de María Corina Machado y del también partido opositor e integrante de la Plataforma Unitaria Democrática, Primero Justicia.

Se trata de Lorenia Gutiérrez, José Luis Machín, Miguel Jorge, José Osorio, Ysaira Villamizar, Junior Rivas, Jesús Castillo, Yones Molina, José Patricio Mena, Jorgen Arnaldo Herrera Vásquez, Julio Velazco, padre de Marcos Velazco, Miriam Fernandez Ruiz y Chantal Niulany Guillén.

El partido señaló que “todos ellos fueron secuestrados a la fuerza, sin orden judicial y sometidos a desaparición forzada. De la mayoría, aun se desconoce su paradero; no se sabe en que condiciones se encuentran”.

Este domingo, denunciaron que una familia fuer arrestada en el estado Carabobo el pasado fin de semana, lo que incluyó a una niña de dos años y un adolescente. El Comité de DDHH de Vente Venezuela dijo que los dos menores de edad ya se encuentran en libertad.

“Así opera el Terrorismo de Estado contra quienes piensan distinto y contra sus familiares. Recordemos que la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad que no prescribe y que debe ser sancionado por la justicia internacional. Exigimos acciones inmediatas ante estas reiteradas violaciones de derechos humanos”, añadieron.