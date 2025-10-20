Alertan nueva “ola represiva” con 32 arrestos políticos en el mes de octubre

En medio de la solicitud de la Iglesia venezolana y la militancia opositora por la liberación de detenidos, los registros de las últimas semanas han mostrado un aumento en los arrestos políticos en todo el país.

Desde el pasado 15 de octubre, hay registros de por lo menos ocho detenciones arbitrarias. Entre los casos destacan el de tres miembros de una familia en el estado Lara; la detención de un líder social y dirigente de Un Nuevo Tiempo en Trujillo; el arresto de dos abogadas y un médico en Mérida y la del dirigente larense Franklin Rivero.

Hasta este 20 de octubre hay unas 32 personas detenidas, de acuerdo con Orlando Moreno, quien dirige el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, citado por Efecto Cocuyo.

El Comité del partido de la Nobel de la Paz, María Corina Machado, precisó que, hasta este 17 de octubre, solo tres personas fueron liberadas y las demás permanecen arrestadas, entre los que hay víctimas de “castigo colectivo”; es decir, familiares de dirigentes que son buscados y no han podido ser detenidos.

Vente Venezuela denunció la detención de una familia completa —la madre, Blanca Guerrero, y sus dos hijos universitarios, José y Omario Castellanos— por parte de funcionarios de seguridad del Estado, en el estado Lara.

Según la información confirmada también por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), la detención de los tres ciudadanos se produjo el pasado 16 de octubre. Los hermanos y su madre fueron aprehendidos en su propia vivienda, ubicada al oeste de Barquisimeto, la capital del estado.

También reportaron el sábado 18 de octubre, funcionarios de contrainteligencia detuvieron a Yorbin García, líder social y dirigente de Un Nuevo Tiempo, en el estado Trujillo.

La organización señaló que García se encontraba junto a feligreses en el Santuario Niño Jesús de Isnotú, en la ceremonia de celebración por la canonización del Doctor José Gregorio Hernández, cuando funcionarios del Sebin se lo llevaron.

“Amenazaron a las personas que estaban junto a él, les robaron sus celulares y se lo llevaron a la fuerza”, denunciaron miembros del partido, que además aseguraron que no conocen de su paradero.

Con el arresto de García en Trujillo se han reportado al menos 12 arrestos desde las dos últimas semanas de septiembre.

El escenario también se registró en Mérida, donde dos abogadas fueron apresadas por funcionarios del Gobierno y ambas se encuentran en desaparición forzada, según denunció el exalcalde de Mérida, Carlos García, en su cuenta de la red social X, el pasado 17 de octubre.

Las juristas fueron identificadas como María Inmaculada Ramírez y Charly Cristina Durán, ambas fueron arrestadas en el municipio Tovar. “Se reportan otras detenciones que aún no han sido denunciadas por temor de los familiares”, dijo el abogado.

Otra denuncia realizada por el exalcalde fue sobre la detención del médico Pedro Fernández, coordinador de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Mérida. El anuncio también fue hecho mediante su cuenta de X, la tarde de este lunes 20 de octubre.

En el estado Lara, una de las cuatro entidades con más detenidos por motivos políticos, también se conoció de la detención del dirigente de Vente Venezuela, Franklim Rivero, el pasado 15 de octubre.