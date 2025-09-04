Denuncian la detención del padre de dirigente opositor en Caracas

Vente Venezuela denunció que la madrugada de este miércoles el padre de uno de sus dirigentes nacionales, Marcos Velazco, fue detenido en Caracas.

El joven opositor detalló que su padre, Julio Velazco, “está desaparecido desde ayer a las 12:00 de la madrugada”.

“Se encontraba en Caracas. No sabemos dónde está, no tenemos información oficial y ninguna autoridad ha dado respuesta. Mi padre está desaparecido”, dijo Marcos en su cuenta de X.

Expresó que “en medio de la incertidumbre y el dolor, no hay arrepentimiento por la causa de la libertad, en la que creo yo, en la que cree mi padre, y en la que cree cada venezolano que sueña con un país libre”.

“Mi padre es un hombre honesto y trabajador. Como su hijo, exijo saber dónde está, exijo que aparezca con vida y exijo su inmediata libertad”, apuntó Velazco, quien reclamó la libertad de su progenitor.