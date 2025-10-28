Denuncian la detención de activista opositor junto a su esposa en Trujillo

El opositor Carlos Andrés González fue aprehendido este viernes 24 de octubre en Trujillo junto a su esposa, Ana María Palomares. El dirigente es exdiputado y secretario general de la formación de Acción Democrática (AD).

“Fue detenido por los cuerpos policiales el pasado viernes, 24 de octubre, junto a su esposa, Ana María Palomares, y hasta el momento se desconoce el paradero de ambos”, indicó AD en una publicación en X.

El partido político exigió que se respeten los derechos humanos de ambos y sean “liberados inmediatamente”.

A nivel nacional se han denunciado diversas detenciones. El pasado viernes, la líder opositora María Corina Machado, denunció la detención de Javier Cisneros, activista político de Vente Venezuela, al tiempo que alertó sobra una “represión brutal” en el país.

Detalló que Cisneros, de 29 años y a quien considera “un activista ejemplar por la democracia en Venezuela”, fue detenido en Caracas por funcionarios de cuerpos de seguridad quienes, según dijo, “entraron violentamente a su casa y agredieron a su abuela y a su hermana”.

Además, dijo que el joven está enfermo de tuberculosis por lo que necesita recibir medicamentos a diario.

La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela la detención de 866 presos políticos, 21 de ellos en la última semana, según un boletín difundido el miércoles, que tiene como fecha de corte el pasado 20 de octubre.