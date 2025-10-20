Denuncian la detención "arbitraria" de un médico en su consultorio en Mérida

Pedro Fernández, urólogo y miembro de Médicos Unidos por Venezuela en Mérida, fue detenido este lunes 20 de octubre en su consultorio del Centro Clínico Marci Ríos por hombres encapuchados sin identificación ni orden judicial, informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve). El médico, reconocido por su labor humanitaria y gremial en defensa del derecho a la salud, fue trasladado a paradero desconocido.

Según Clippve, Fernández ha dedicado su carrera a la medicina y al servicio comunitario, siguiendo el ejemplo del Dr. José Gregorio Hernández, recientemente canonizado junto a la Madre Carmen Rendiles. “Su vida y obra nos llaman a seguir su ejemplo, a recordar que detrás de cada paciente hay un ser humano que merece siempre nuestra empatía, dedicación y amor”, expresó el médico en declaraciones anteriores.

La detención del galeno, calificada de "arbitraria" por la ONG, se produce en medio de las celebraciones por la canonización de los primeros santos venezolanos, un momento que, según la organización, ha sido acompañado por un aumento en la persecución de ciudadanos de fe y activistas en el país.

En los últimos días se registraron casos similares: en Trujillo, el concejal Yorbin García fue detenido el 18 de octubre durante un acto religioso en Isnotú, y en Barquisimeto (Lara), el estudiante Omario Castellanos fue arrestado junto a su madre y hermano el 16 de octubre. Además, en el occidente del país se han emitido nuevas órdenes de captura contra médicos, estudiantes, docentes y defensores de derechos humanos.

Clippve exigió al Estado venezolano informar de inmediato sobre el paradero y estado de salud de Fernández, garantizar su integridad física y psicológica, permitir el acceso a abogados de confianza y la comunicación con su familia, así como liberar de forma inmediata a todas las personas detenidas por motivos políticos o de conciencia.

Mientras Venezuela celebra la santidad de sus hijos, el poder responde con la oscuridad de la represión. Pero la fe no se encarcela”, afirmó el comité en un comunicado.

La organización también solicitó la atención del Papa León XIV y de la Iglesia católica internacional para visibilizar la situación de los ciudadanos perseguidos en el país, subrayando la necesidad de proteger los derechos humanos, la libertad de pensamiento y la fe en Venezuela.