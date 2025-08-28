Denuncian expulsión de dos periodistas mexicanos que intentaban ingresar a Venezuela
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) denunció este 27 de agosto que las autoridades venezolanas deportaron a los periodistas mexicanos Israel Navarro y Gerardo Torres, enviados especiales del medio Milenio, cuando intentaban ingresar al país para cubrir la creciente tensión política entre el gobierno de Nicolás Maduro y Estados Unidos.
Según el comunicado del sindicato, los reporteros llegaron a Caracas el pasado domingo 25 de agosto con el objetivo de documentar el proceso de alistamiento a la Milicia Nacional Bolivariana convocado por el oficialismo.
Sin embargo, al arribar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, fueron retenidos por funcionarios de migración y contrainteligencia, quienes les confiscaron sus pasaportes, teléfonos celulares y equipos de trabajo.
El Sntp detalló que las autoridades venezolanas prohibieron a los comunicadores cualquier contacto con su medio, los mantuvieron bajo custodia militar y finalmente los deportaron a México vía Panamá.
Según los funcionarios, las “actividades periodísticas no están autorizadas” en el país.
En entrevista con Milenio, Navarro relató que tras superar tres filtros de la PNB y someterse a seis horas de interrogatorio, fueron finalmente detenidos por personal militar, que les confiscó los celulares y les negó la posibilidad de comunicarse con su redacción.
“No se hace periodismo en Venezuela. Nosotros queríamos dar cuenta de cómo se está viviendo principalmente entre la población estas tensiones entre EE. UU. y Venezuela”, declaró.