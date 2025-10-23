Denuncian detención del político Luis "Balo" Farías en San Cristóbal

El excandidato presidencial en las primarias de la oposición, Luis "Balo" Farías, fue detenido este 23 de octubre en su residencia en San Cristóbal, estado Táchira, presuntamente por agentes del Sebin, según denunció el exdiputado César Pérez Vivas.

Pérez Vivas alertó que la detención se realizó "sin causa justificable", y agregó que Farías habría informado que le “sembraron panfletos”, lo que apunta a un posible intento de vincularlo con materiales ilegales. Tras su arresto, Farías fue presentado ante el Tribunal 7 de Control de San Cristóbal, bajo la supervisión del fiscal Richard Cobi.

Luis Farías, médico veterinario y cofundador del partido Merideños Independientes, se inscribió oficialmente en las primarias opositoras el 22 de junio de 2023 ante la Comisión Nacional de Primaria. Su candidatura se centró en la propuesta de un Estado federal descentralizado, buscando impulsar un modelo de gobernanza regional y fortalecer la autonomía de las distintas entidades del país.

Además de su actividad política, Farías es autor de varias obras, entre las que destacan La rebelión de las regiones y Proyecto País, en las que desarrolla propuestas para el desarrollo social y económico de Venezuela. Sus cercanos destacan que sus proyectos y publicaciones buscan soluciones concretas para enfrentar los desafíos del país.

La detención de Farías se produce en un contexto de creciente tensión política en Táchira y en el país, donde las autoridades han intensificado los controles sobre figuras de la oposición y la situación podría generar repercusiones en la dinámica política local y nacional.