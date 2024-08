Delpino habla desde el exilio sobre el #28Jul: Las tendencias no estaban verificadas ni eran irreversibles

El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Carlos Delpino, está en el ojo del huracán. Aseveró este jueves, en una entrevista con Noticias Caracol que las tendencias no estaban verificadas ni podían considerarse irreversibles, al referirse a las transmisión de los resultados de las elecciones del 28 de julio.

Al final las tendencias no estaban totalmente verificadas y tu no podías constatar que eran irreversibles. A eso no me arriesgaba (...) y no lo volvería hacer", acotó el rector comicial.