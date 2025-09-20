Delcy Rodríguez exige a Trinidad y Tobago no servir intereses de Estados Unidos

La vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, criticó con firmeza las recientes declaraciones del ministro de Vivienda de Trinidad y Tobago, Phillip Edward Alexander, difundidas en medios locales.

En un mensaje publicado en su canal de Telegram, Rodríguez rechazó los señalamientos del funcionario, quien llegó a insinuar la posibilidad de un ataque nuclear contra Venezuela.

La única bomba nuclear cayó en el cerebro de este funcionario recién llegado al gobierno trinitense”, replicó la funcionaria.

La vicepresidenta llamó a Trinidad y Tobago a reflexionar sobre las necesidades de su pueblo y a no sumarse a una estrategia de subordinación ante Estados Unidos, cuyo objetivo, dijo, es apoderarse de las riquezas energéticas venezolanas.

Rodríguez insistió en que, pese a las presiones externas, Venezuela mantiene firme su derecho a la autodeterminación y a la libertad, principios ejercidos bajo una política de paz.