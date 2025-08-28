Delcy Rodríguez encabeza reunión para fortalecer la industria venezolana
La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este jueves una reunión con el Comité de Comercio Exterior (Comex), en la que se evaluaron los avances y resultados de las políticas económicas implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro.
El encuentro se centró en el fortalecimiento de la industria nacional y en los mecanismos diseñados para consolidar un nuevo modelo económico que prioriza la producción interna bajo el lema “Hecho en Venezuela”.
Rodríguez informó, a través de sus redes sociales, que durante la reunión se abordaron temas clave como la sustitución de importaciones, una estrategia que busca reducir la dependencia de productos extranjeros, ahorrar divisas y estimular el aparato productivo nacional.
Además, destacó que se analizaron las políticas orientadas a impulsar la producción local con el objetivo de garantizar el abastecimiento pleno de bienes y promover la diversificación económica del país.
Revisamos la sustitución de importaciones, mecanismo estratégico para el ahorro de divisas, el impulso de la producción nacional, garantizando abastecimiento pleno y diversificación económica”, expresó Rodríguez en su mensaje.
La funcionaria subrayó que la administración de Maduro ha diseñado un conjunto de medidas integrales para respaldar a los sectores productivos, con especial énfasis en fortalecer la soberanía económica y generar oportunidades para el desarrollo industrial.
Finalmente, Rodríguez reiteró el llamado a la unidad nacional para enfrentar los desafíos económicos y consolidar las políticas del Ejecutivo: “¡En unión nacional, todos nos alistamos por nuestra economía!”, concluyó.
Ver esta publicación en Instagram