Delcy Rodríguez destaca avances productivos pese a sanciones y bloqueo económico contra Venezuela

Durante la inauguración de la Expoferia Navideña 2025 en la Plaza de la Juventud de Bellas Artes, Caracas, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que, a pesar del “bloqueo ilegítimo y criminal” contra la economía venezolana, el país registra 17 trimestres consecutivos de crecimiento productivo.

Rodríguez afirmó que este avance ha permitido consolidar la producción nacional de alimentos, medicamentos y otros bienes y servicios, lo que a su vez fortalece redes comerciales con acceso a precios justos. Enfatizó que “la respuesta del pueblo es producir con sus propias manos” frente a las sanciones y campañas de amedrentamiento, especialmente provenientes de Estados Unidos.

La funcionaria también destacó la importancia de la economía comunal como expresión de soberanía productiva, mencionando como ejemplo las bodegas comunales, que ofrecen productos a precios más accesibles al atender directamente a los sectores populares sin intermediarios.

Asimismo, valoró la visión del presidente Nicolás Maduro en el impulso a experiencias productivas que abarcan desde la industria nacional hasta el emprendimiento. En este sentido, subrayó el auge del emprendimiento femenino, que ya suma un millón y medio de iniciativas, la mayoría lideradas por mujeres.

Rodríguez elogió el “espíritu invencible” de la mujer venezolana y la contribución de la banca pública en el fortalecimiento del ingreso familiar, al tiempo que reiteró que la mayor fortaleza del país sigue siendo la resistencia de su pueblo en defensa de la vida, la paz y el bienestar.