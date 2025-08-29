Delcy Rodríguez desafía a EE. UU.: "Seremos la pesadilla de quienes nos amenazan"

La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez aseguró que el pueblo venezolano está unido y preparado para garantizar el futuro del país, destacando que cualquier intento de agresión militar contra Venezuela tendrá consecuencias graves para quienes lo intenten.

Quienes están pensando en el norte, en una agresión militar a Venezuela, sepan que les va a ir muy mal”, afirmó Rodríguez, quien también destacó las consecuencias del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, el cual, según ella, ha causado una migración económica forzada.

“Nunca el pueblo venezolano había migrado de su país, se fueron bajo la mentira de buscar nuevos horizontes y una esperanza económica. Ya sabemos lo que ha pasado: xenofobia, discriminación laboral y situaciones de esclavitud", agregó.

Rodríguez advirtió que si los Estados Unidos deciden intensificar sus acciones contra Venezuela, las consecuencias serán aún peores.

Les va a ir mucho peor. Seremos su calamidad, seremos su pesadilla”, dijo, enfatizando que las agresiones también desestabilizarían a toda América Latina.

La vicepresidenta hizo un llamado a la calma, dirigió un mensaje a los “halcones” de Estados Unidos y aseguró que Venezuela estará lista para enfrentar cualquier amenaza. “Cálmense, porque le van a causar un gran daño a su propio país”, expresó.