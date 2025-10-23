Delcy Rodríguez denuncia intento de EE. UU. de interferir en acuerdos de gas de Venezuela

Durante la reunión ministerial del Foro de Países Exportadores de Gas (Gecf), la vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que Estados Unidos estaría intentando interferir en los acuerdos de suministro de gas que Caracas mantiene con naciones del Caribe. Según Rodríguez, Washington estaría “vendiendo fantasías” a ciertos gobiernos caribeños con la intención de apropiarse de recursos venezolanos.

La funcionaria insistió en que la estrategia estadounidense no solo amenaza a Venezuela, sino también a la estabilidad energética de la región, y denunció un patrón de intereses guerreristas orientados a apoderarse de hidrocarburos, tanto petróleo como gas.

En su intervención, Rodríguez destacó el peso estratégico del Foro de Países Exportadores de Gas, que concentra el 69% de las reservas probadas mundiales, incluyendo a Irán, Rusia y Catar, principales actores del mercado global de gas. Además, subrayó que el futuro del suministro energético estará profundamente marcado por factores geopolíticos, como el expansionismo de la Otan y la reconfiguración del mercado europeo, desplazando a Rusia y aumentando los costos energéticos, lo que ha afectado la industria europea.

Rodríguez mencionó proyectos clave como el gasoducto Fuerza de Siberia 2, que conectará a Rusia con China, y las iniciativas de Catar para consolidarse como un líder en exportación de gas natural licuado. Según la vicepresidenta, el crecimiento poblacional y económico, especialmente en el sur global, impulsará la demanda energética: se estima que para 2040, el 70% del consumo mundial provendrá de países en desarrollo, con China, India y Asia como principales motores de crecimiento.

La funcionaria también abordó la influencia de la tecnología en el sector energético, destacando que la digitalización y la inteligencia artificial aumentarán la demanda eléctrica, mientras que la reducción de costos en tecnologías limpias permitirá una transición energética más eficiente. En este contexto, el gas natural seguirá siendo un componente clave, particularmente como sustituto del carbón en la generación eléctrica.

Rodríguez enfatizó la necesidad de diversificar la matriz energética global, combinando fuentes fósiles y renovables, para atender la demanda creciente. Actualmente, 685 millones de personas carecen de acceso a electricidad, la mayoría en África subsahariana, y 2.100 millones dependen de combustibles contaminantes para cocinar, lo que subraya la urgencia de soluciones energéticas inclusivas y sostenibles.