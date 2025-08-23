Delcy Rodríguez califica de “patético show” presiones de EE.UU. contra Nicolás Maduro

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó de "patético show" la persecución por parte del Gobierno de Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro.

"Es un gran 'show' lo que se pretende, de incrementar y acentuar esta agresión psicológica, pretendiendo crear zozobra en nuestro pueblo", afirmó Rodríguez este sábado durante la Gran Jornada de Alistamiento de la Milicia Nacional Bolivariana, en respuesta a las crecientes presiones de Washington.

Las relaciones entre Caracas y Washington se tensaron desde el 8 de agosto, cuando la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, anunció un aumento de 25 a 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro.

Las autoridades estadounidenses "acusan" al presidente venezolano de liderar un cártel de drogas, acusaciones que el gobierno venezolano ha rechazado como "cortina de humo" y "circo mediático".

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el sur del mar Caribe para combatir el "narcotráfico".

El presidente Maduro advirtió que no tolerará incursiones extranjeras y convocó a la movilización de 4,5 millones de milicianos, subrayando que "ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela ni debería tocar suelo sagrado de Suramérica". "Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos y las patrullamos nosotros", agregó.