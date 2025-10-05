Delcy Rodríguez asegura que Venezuela está organizada y lista para proteger la soberanía

El diario plural del Zulia


Redacción Versión Final
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, resaltó la capacidad de organización y preparación del país en un mensaje publicado en su canal de Telegram, subrayando la unidad entre la población, las fuerzas militares y cuerpos policiales.

Según Rodríguez, la nación mantiene una línea de mando consolidada que busca garantizar la defensa de su territorio, siempre en el marco del respeto a las leyes internacionales.

Durante los Ejercicios Militares Especiales realizados el pasado 4 de octubre en todo el territorio nacional, la vicepresidenta destacó que estas maniobras tienen como objetivo evaluar y fortalecer las estructuras de comando de los Circuitos Comunales, asegurando que la población y los cuerpos de seguridad estén listos para cualquier eventualidad.

“Venezuela es un país de paz, pero nuestra preparación es constante. La voluntad de proteger la patria es firme y compartida por todos los venezolanos”, expresó Rodríguez desde el Cuartel de la Montaña, señalando que la nación no representa amenaza alguna para otros países y que su principal interés es resguardar la tranquilidad interna.

Con este enfoque, el gobierno enfatiza que la preparación cívico-militar no solo refuerza la seguridad nacional, sino que también busca disuadir agresiones externas mediante la demostración de cohesión y disciplina de la población y las fuerzas de defensa.

