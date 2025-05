Delcy Rodríguez asegura que campos petroleros siguen productivos pese al retiro de licencias

Señaló que la Constitución y la Ley Antibloqueo no reconocen otra jurisdicción que no sea la de Venezuela. Igualmente, manifestó que el país viene de un proceso de recuperación económica. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ha emitido hasta la fecha alguna otra autorización que sustituya a la licencia 41B