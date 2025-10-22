Delcy Rodríguez afirma que la economía ha crecido 18 trimestres consecutivos

La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que Venezuela ha logrado reducir importaciones no petroleras y sustituirlas por producción nacional en sectores estratégicos como alimentos, manufactura, hierro, oro y petróleo.

Durante la Expoferia Venezuela Productiva 2030, expresó: “Nada nos ha detenido. Llevamos 18 trimestres consecutivos de crecimiento económico, y seguimos de pie gracias al esfuerzo del pueblo, los trabajadores y los empresarios nacionales”.

Según datos del Banco Central de Venezuela (BCV), el país registró un crecimiento económico del 8,71 % durante el tercer trimestre de 2025, y se proyecta un 8,5 % al cierre del año.

“Venezuela está liderando el crecimiento económico en la región. Hemos demostrado una capacidad de resistencia y de trabajo que Naciones Unidas llama resiliencia, pero nosotros la llamamos dignidad”, enfatizó Rodríguez.

También hizo un llamado a la unidad latinoamericana frente a las amenazas externas, denunciando los intentos de agresión y saqueo contra los recursos naturales del país.

“Algunos Gobiernos del mundo no entienden que debe respetarse la Carta de las Naciones Unidas. Quieren robarnos nuestro petróleo y gas, pero no lo lograrán. En Venezuela nos van a encontrar unidos con Colombia, con Brasil, defendiendo la paz de América Latina y el Caribe”, afirmó.

Rodríguez aprovechó la ocasión para rechazar las maniobras de Estados Unidos y el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien acusó de “vender pajaritos preñados” a la primera ministra de Trinidad y Tobago (Kamla Persad-Bissessar), al ofrecer supuestas promesas sobre el gas venezolano.

“La única manera de que Trinidad y Tobago acceda al gas que necesita es con el Gobierno de Venezuela. Cualquier otra vía es un engaño”, advirtió.