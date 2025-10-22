El diario plural del Zulia


Delcy Rodríguez afirma que la economía ha crecido 18 trimestres consecutivos

Según datos del Banco Central de Venezuela (BCV), el país registró un crecimiento económico del 8,71 % durante el tercer trimestre de 2025, y se proyecta un 8,5 % al cierre del año. “Venezuela está liderando el crecimiento económico en la región”, apuntó
Política y DineroVF Home
Redacción Versión Final
@VersiónFinal Cortesía

La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que Venezuela ha logrado reducir importaciones no petroleras y sustituirlas por producción nacional en sectores estratégicos como alimentos, manufactura, hierro, oro y petróleo.

Durante la Expoferia Venezuela Productiva 2030, expresó: “Nada nos ha detenido. Llevamos 18 trimestres consecutivos de crecimiento económico, y seguimos de pie gracias al esfuerzo del pueblo, los trabajadores y los empresarios nacionales”.

Según datos del Banco Central de Venezuela (BCV), el país registró un crecimiento económico del 8,71 % durante el tercer trimestre de 2025, y se proyecta un 8,5 % al cierre del año.

Venezuela está liderando el crecimiento económico en la región. Hemos demostrado una capacidad de resistencia y de trabajo que Naciones Unidas llama resiliencia, pero nosotros la llamamos dignidad”, enfatizó Rodríguez.

También hizo un llamado a la unidad latinoamericana frente a las amenazas externas, denunciando los intentos de agresión y saqueo contra los recursos naturales del país.

Algunos Gobiernos del mundo no entienden que debe respetarse la Carta de las Naciones Unidas. Quieren robarnos nuestro petróleo y gas, pero no lo lograrán. En Venezuela nos van a encontrar unidos con Colombia, con Brasil, defendiendo la paz de América Latina y el Caribe”, afirmó.

Rodríguez aprovechó la ocasión para rechazar las maniobras de Estados Unidos y el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien acusó de “vender pajaritos preñados” a la primera ministra de Trinidad y Tobago (Kamla Persad-Bissessar), al ofrecer supuestas promesas sobre el gas venezolano.

“La única manera de que Trinidad y Tobago acceda al gas que necesita es con el Gobierno de Venezuela. Cualquier otra vía es un engaño”, advirtió.

Siga leyendo
Lea también

Al menos 40 migrantes mueren en naufragio en costas de Túnez

Entregan equipos para mejorar infraestructuras educativas en San Francisco

Trump advierte a “narcoterroristas”: “Les daremos un duro golpe cuando entren por…

Más de 60 toneladas de alimentos han expendido mercados populares de la Alcaldía de…

Comentarios
Cargando...