Delcy Rodríguez advirtió a EE. UU.: "Si se atreven a la agresión, seremos su calamidad, seremos su pesadilla"

Desafiante. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez fue enfática este viernes. Expresó desde el estado Carabobo, durante un acto oficial, que aquellos que piensen en una agresión militar contra Venezuela “les va a ir muy mal”.

Si se atreven a la agresión, les va a ir mucho peor. Seremos su calamidad, seremos su pesadilla, y significará también la inestabilidad de todo este continente”, advirtió la funcionaria.

Todo esto en medio del despliegue militar de Estados Unidos en las aguas del mar Caribe frente a las costas venezolanas, al alegar que el desplazamiento naval y de marines lo ejecutan “para combatir el narcotráfico”.

A mediados de agosto, comenzó ese despliegue de embarcaciones militares estadounidenses al mar Caribe, tras haber sido declarado el Cartel de los Soles como una organización terrorista transnacional.

Fue a finales de julio que el gobierno de Donald Trump designó a esa organización vinculada con el narcotráfico como “terrorista”, al argumentar que esa agrupación dedicada al narcotráfico ha trasladado sustancias ilícitas a EE. UU.

Las autoridades estadounidenses, con Trump a la cabeza, aseguran que el presidente Nicolás Maduro sería el presunto responsable del mencionado cartel.

El 7 de agosto, la fiscal general de EE. UU., Pamela Bondi, anunció el aumento de la recompensa por Maduro, de $ 25 millones a $ 50 millones.

Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa de $50 millones por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro”, señaló Bondi, al considerarlo como una supuesta figura dentro del Tren de Aragua y del Cartel de Sinaloa.

También acusó a la administración de Maduro de “llenar de cocaína y violencia” a EE. UU.

El inicio del desfile

Fue cuestión de días que comenzaron a desfilar las primeras embarcaciones norteamericanas hacia las aguas caribeñas.

Se tratan del USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, que surcaron el mar y están al frente de las costas venezolanas, según el reporte de Reuters, el 18 de agosto.

Esa movilización naval, según Washington, es para combatir las organizaciones latinoamericanas del narcotráfico.

Un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles se unieron a las referidas embarcaciones militares para "combatir el narcotráfico" frente a las costas de Venezuela.

Ante el inminente aumento del despliegue militar estadounidense en las proximidades de Venezuela, en el mar Caribe, Maduro anunció el pasado jueves, 21 de agosto, jornadas de alistamiento militar y la convocatoria a ciudadanos para acudir a sumarse a “defensa de la nación”.

"Consecuencias aún peores"

En medio de denuncias ante la ONU de “hostigamiento” de Estados Unidos por representantes venezolanos ante el organismo global, el subdirector de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, declaró este viernes ante la prensa que Trump está decidido a desmantelar a las organizaciones del narcotráfico, en referencia al despliegue militar y naval en aguas del mar Caribe, si bien no mencionó a Venezuela.

No obstante, Delcy Rodríguez puntualizó que si Estados Unidos decide intensificar sus acciones contra Venezuela, “las consecuencias serán aún peores”

Además hizo un llamado a la calma, dirigió un mensaje a los “halcones” de Estados Unidos y aseguró que Venezuela estará lista para enfrentar cualquier amenaza. “Cálmense, porque le van a causar un gran daño a su propio país”, expresó.