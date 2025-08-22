Delcy Rodríguez acusa a Guyana de ser “peón de Marco Rubio”: “Sirve a la ExxonMobil”

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, arremetió este viernes contra el gobierno de Guyana, presidido por Irfaan Ali, al que calificó de “peón de Marco Rubio” y de la administración estadounidense.

Rodríguez aseguró que la nación vecina “no solo sirve a los oscuros intereses de la Exxon Mobil para robar los recursos energéticos de Venezuela, sino que también se somete al libreto que le dictan desde Washington”, de acuerdo con lo publicado por Globovisión.

En declaraciones difundidas en redes sociales, la también ministra de Hidrocarburos advirtió que Guyana “busca justificar una agresión contra Venezuela” y denunció su presunto “incumplimiento de la legalidad internacional”.

Guyana debe cesar en su empeño de capataz de sus amos imperiales de antaño y someterse al Derecho”, enfatizó Rodríguez, reiterando que Caracas defenderá “en todo momento” sus derechos sobre el territorio en disputa.

“¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo!”, concluyó.